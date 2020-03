Das sagen SPÖ und NEOS zur VfGH-Entscheidung

Mittwochmorgen äußern sich die SPÖ-Obfrau Rendi-Wagner und die NEOS-Chefin Meinl-Reisinger zur VfGH-Entscheidung zum Ibiza-Untersuchungsausschuss. VOL.AT streamt live.

Dienstag wurde bekannt, dass der Ibiza-Untersuchungsausschuss in vollem von SPÖ und NEOS verlangten Umfang. Das hat der Verfassungsgerichtshof entschieden und Dienstagabend bekannt gegeben. Der Beschluss des Geschäftsordnungsausschusses des Nationalrats, in dem Teile des Verlangens mit der Mehrheit von ÖVP und Grünen für unzulässig erklärt worden waren, sei rechtswidrig, so der VfGH.