Das sagen die Sensationssieger Weiss/Schneider nach dem Premierenerfolg

Das Höchster Seitenwagenduo Benjamin Weiss und Patrick Schneider schrieb mit dem Sieg im ersten Lauf der Motocross-Seitenwagen Europameisterschaft in Feldkirch-Tosters Geschichte.

Es ist wohl der mit Abstand größte Erfolg für das Paraduo im Seitenwagen-Gespann für die beiden Höchster Patrick Schneider und Benjamin Weiss. Nach dem Start-Ziel Erfolg im Zeittraining im Heimrennen vor tausenden Zuschauern haben die beiden Motorsportler auch den ersten von drei EM-Läufen in Feldkirch Tosters bei einer Glutofenhitze klar für sich entscheiden können. Nach dem Start waren die beiden Schneider/Weiss nur auf Rang vier aber bald hat das Duo die Führung übernommen und kontinuierlich ausgebaut bis zum Schluss. Für Patrick Schneider ist es schon was ganz Besonderes zusammen mit Benjamin Weiss vor den vielen Fans, Verwandten und Sponsoren einen Laufsieg herauszufahren. Nur durch eine Wildcard darf das Vorarlberger Seitenwagengespann im Heimrennen in Feldkirch Tosters starten. Für sie war es in der Europameisterschaft ein Premierenerfolg. In der Seitenwagen WM rangiert Schneider und Weiss an der guten 15. Stelle.