Das Ried zum Radeln nutzen

Die Straßen durch das Ried sind für Radfahrer oft sehr gefährlich und nur mit mulmigem Gefühl zu passieren.

Lustenau/Dornbirn Das Radfahren erfreut sich großer Beliebtheit. Gerade durch die Pandemie haben viele ihre Freude zum Radfahren wiederentdeckt. „Wir wissen, dass sich mehr Menschen als gewöhnlich, mit dem Fahrrad fortbewegen“, erzählt Manfred Hagen (Grüne) vom Mobilitätsausschuss in Lustenau. Diese positive Begleiterscheinung der Pandemie möchte er fördern. Die Grüne Verkehrsgruppe Lustenau will deshalb folgenden Akzent setzen: die Straßen durch das Ried an den Sommerwochenenden für die Autos zu sperren. „So könnten die Menschen das nördliche Ried zwischen Lustenau, Dornbirn und den Hofsteiggemeinden mit dem Fahrrad erkunden und die Schönheit dieses Naturschutzgebietes erleben.“ Wichtig sei jedoch, dass alle angrenzenden Gemeinden mitmachen. Nur so würden die Bewohner den größtmöglichen Nutzen daraus ziehen und mit dem Fahrrad längere und vor allem sichere Ausflüge durchführen können. „Ich sehe unseren Vorschlag als eine Chance für die Bevölkerung“, sagt Hagen (68).