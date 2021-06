Das richtige Wandern erlernen

Die Wanderführerausbildung für 21 Teilnehmer startete vor Kurzem am Kristberg.

Die junge Berufsgruppe gründete 1982 der Schrunser Wendelin Tschugmel . Seit 2003 leitet Hanno Dönz , ebenso aus Schruns, die Wanderführerausbildung. Er ist Obmann vom Vorarlberger Berufsverband, wie die der Berg-, Kletter- und der Canyoning-Führer. Der Montafoner ist auch Sportkletterlehrer und ist im In- und Ausland tätig. Als Motivation ist “Die Liebe zur Natur, zu den Bergen und zu Menschen notwendig. Unsere ausgebildeten Wanderführer sind sehr begehrt, bringen sie doch unseren Gästen die Natur näher und können Zusammenhänge, wie die Geschichte von einem Gebiet oder einfach Berge und Natur besser erklären“, so der Leiter.

Das Alter der Teilnehmer ist von 18 Jahren aufwärts bis zum Pensionsalter. Sie kommen aus dem Großraum Vorarlberg, aus der Ostschweiz, dem Allgäu, aus Liechtenstein und auch vereinzelt mit internationalem Hintergrund. Die Teilnehmer machen diese vielseitige Ausbildung für sich selber, für Vereine, Alpinschulen und aus anderen Interessen. Die Unkosten für die Ausbildung betragen rund 2000 Euro plus die Nächtigungsgebühren. „Die Ausbildung ist für mich mega cool. Ich komme aus Utrecht und lebe in Schoppernau und kann diese Ausbildung bei unseren Feriengästen gut anwenden“, sagt Fiona begeistert“. Und Melanie aus Siegmaringen meint „Ich liebe die Berge, es ist für mich Outdoor-Fitness. Irgendwann möchte ich dann auch in die Berge ziehen“. Beide Lernenden finden dazu ergänzend, dass ihre Referenten ihnen mit Leidenschaft ihr Wissen vermitteln.

Für den Panoramagasthof sind diese Kurse immer sehr bereichernd. “Wir freuen uns, dass wir so wie eine Wiege sein dürfen, wo diese Berufsgruppe geboren wird. Ein großes Plus ist es auch, wenn dadurch der Kristberg in alle Welt hinaus bekannt wird“, so der Hausherr Jürgen Zudrell zufrieden. EST