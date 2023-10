Das Repaircafé feierte Geburtstag

Bludenz. Seit bereits fünf Jahren wird allmonatlich am letzten Freitag im Carla Store in der Klarenbrunnstraße fleißig gewerkelt und repariert.

27 Bludenzer*innen fanden sich mit ihren funktionsuntüchtigen Elektrogeräten in der Klarenbrunnfabrik ein, um die elektrobetriebenen Patient*innen wieder in Gang zu bringen. Das Reparaturteam werkelte fleißig und kompetent an Kaffeemaschinen, Staubsaugern, Dampfbügelstationen, Schredern und CD-Playern.