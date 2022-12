Das rät die Expertin Haustierbesitzern zu Silvester

Für viele gehört zu einem "ghörigen" Silvester das Feuerwerk einfach dazu. Doch die Tierwelt wird durch das Knallen einem großen Stress ausgesetzt. Wie wir unsere Vierbeiner schützen können, erklärt Marion Gögele vom Tierschutzheim Vorarlberg im Interview.

"Die Silvesternacht ist für den größten Teil der Tiere die schlimmste Nacht im Jahr", so Marion Gögele. Durch die lauten Knaller und das helle Licht, das Raketen, Böller und Co. verursachen, kommt es bei vielen Haustieren zu Stress- und Panikreaktionen. Um den Tieren den Jahresabschluss zu erleichtern, gilt es daher einige Vorkehrungen zu treffen.

all

all

self

self

Bevor es losgeht

Für Hundehalter empfiehlt Gögele, die letzte Gassirunde früher zu machen, wenn es noch einigermaßen ruhig ist. Dabei sollte der Hund auf jeden Fall an der Leine sein, "auch der gelassenste Hund kann bei einem Knall erschrecken und davonlaufen", warnt Gögele. Besonders ängstliche Tiere werden am Besten doppelt gesichert, also mit Leine und Sicherheitsgeschirr.