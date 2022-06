Das Rätsel um die Nachhaltigkeit

Bludenz. Die Stadt Bludenz setzt das ganze Jahr über klare Zeichen in Richtung Umweltschutz, Klimagesundheit und anhaltende Lebensqualität.

Die Stadt Bludenz lädt am Mittwoch, 8. Juni, um 18 Uhr alle Wissenschafts- und Ratebegeisterten in das Café Remise zum 1. Bludenzer Klima-Pub-Quiz ein. Dieses Format ist eine alte britische Tradition, bei der man sich in geselliger Runde in einem Gasthaus zum gemeinsamen Quizspielen trifft. Teams bis zu vier Personen stellen zeitgleich ihr Wissen auf die Probe. Beim 1. Bludenzer Pub-Quiz steht das Thema Klima im Mittelpunkt. Moderiert wird der Abend von Vertretern des Energieinstitutes Vorarlberg. Für alle Teilnehmer*innen gibt es attraktive Preise, wie großzügige WIGE-Gutscheine, zu gewinnen. Um Anmeldung unter umwelt@bludenz.at oder 05552/63621 875 wird gebeten.