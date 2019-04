Das Problem liegt in der Offensive

Altach Amateure kann im Heimspiel auf Mittelständler Schwaz auf keinen echten Stürmer zurückgreifen

ALTACH. Die letzten zwei Saisonen war das Aufeinandertreffen von Altach Amateure und Schwaz stets ein Topspiel. Davon sind beide Mannschaften meilenweit entfernt. Die zweite Kampfmannschaft der Rheindörfler und die Tiroler sind nur noch Mittelmaß in der Westliga. Bei beiden Teams wurden die Kader größtenteils abgespeckt und man geht neue Wege mit jungen, talentierten Kickern. Mit vier Punkten und keinem Gegentor aus den ersten beiden Frühjahrspartien ist Altach Amateure gut in die zweite Saisonhälfte gestartet. Für Altach Amateure-Coach Oliver Schnellrieder (49) wird es ohne die Unterstützung aus der Profiabteilung Woche für Woche schwierig ein Team auf die Beine zu stellen. Im Heimspiel gegen Schwaz steht der SCRA-Fohlentruppe kein einziger gelernter Stürmer zur Verfügung. Mit Sinan Akdeniz (24/Oberschenkel), Trainersohn David Schnellrieder (21/Bänderriss), Nurkan Ibrahimi (21/krank) und Christopher Nagel (19/Schambeinentzündung) sind alle vier Angreifer verletzungsbedingt nicht mit von der Partie. Schwaz musste im Winter einen starken Aderlass hinnehmen: Ex-ÖFB Nationalspieler Ronald Cercaliu (wechselte nach Zirl) fehlt in der Aufstellung des Tiroler Westligisten.