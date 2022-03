Das plant Reinhard Rauch für seinen legendären Club

Zeit, langsam Abschied zu nehmen

Daniel Schweighofer ist in der Vorarlberger Szene kein Unbekannter. Nach seinem Gastspiel in Dornbirn, u.a. als Club-Chef des ebenfalls weit über die Landesgrenzen hinaus bekannten Conrad Sohms, kehrte der inzwischen 35-Jährige wieder in seine alte Heimat Feldkirch zurück und übernahm 2016 schon die Bar im Rauch Club. Im Vorjahr zog er dann mit dem Kuche & Klub in der Alten Schaffarei sein "eigenes Ding durch", selbstverständlich mit innovativem und einzigartigem Konzept, einer Kombination aus feiner Küche im Obergeschoss und Club-Kultur im ehemaligen Graf-Hugo-Keller. Als dann der Ruf seines alten Mentors Reinhard folgte, zögerte Daniel keine Sekunde: "Für mich war und ist Reinhard immer ein Vorbild gewesen, in vielerlei Hinsicht. Umso schmeichelhafter war dann sein Vorschlag, gemeinsam mit ihm den Rauch Club in die Zukunft zu führen. Ich habe keine Sekunde gezögert. Im Gegenteil, das 'Rauch' genießt für mich persönlich einen besonders hohen Stellenwert, egal ob hinter dem Tresen oder auf der Tanzfläche." Fans von Kuche & Klub können aber getrost aufatmen, bleibt Daniel seinem "Liebkind" doch treu und schmeißt den Club gemeinsam mit Reinhard Rauch neben seinem "Tagesgeschäft".

Rauch Club: Gelebte Club-Kultur inmitten der Montfortstadt

Image der Gastronomie aufwerten, Club-Kultur als Bildungsauftrag?

Generell schwierig für beide sei die angespannte Lage am Personalmarkt, wo viel Aufholbedarf in Sachen Imagepflege bestehe. "Ich denke, man hat es verschlafen, die positiven Seiten unserer Branche vermehrt in den Mittelpunkten zu rücken. Die Gastronomie, gerade in der Nacht, genießt leider keinen guten Ruf. Zu Unrecht, denn heute stehen gerade jungen Leuten, die sich in unserem Segment betätigen, die Türen zur Welt offen. Und es ist längst nicht mehr so, dass man mit einer Lehre in der Gastronomie keine Möglichkeiten zur Entfaltung hätte, im Gegenteil", informiert Reinhard Rauch. Ähnlich sieht das Daniel Schweighofer, der in dieselbe Kerbe schlägt: "Unsere Mitarbeiter sind keine Diener am Tisch. Im Gegenteil. Einen guten Wirt kennt man in der Stadt. Jeder, egal ob Banker, Arzt oder Bauarbeiter trifft sich in den Clubs oder Restaurants. Und gerade nach der Öffnung wird der soziale Aspekt wieder stärker als je zuvor zurückkehren. Das hat jetzt zwei Jahre lang schmerzlich gefehlt. Umso stärker ist der Drang der jungen Generation jetzt, das wieder aufzuholen. Der Rauch Club ist sich dieser Verantwortung durchaus bewusst und möchte mit einem qualitativ hochwertigen Angebot auch einer Art Bildungsauftrag in Sachen Club-Kultur nachkommen." Wie schon zuvor 22 Jahre lang, in bester Tradition.