Das (perfekte) Desaster Dinner" mit der Theatergruppe Fußach

Die Theatergruppe Fußach präsentiert "Das (perfekte) Desaster Dinner", eine Komödie von Michael Niavarani nach Marc Camolettis „Madame, es ist angerichtet“.

Die Premiere am Samstag, den 23. März ist bereits ausverkauft, das Interesse für die nächsten Vorstellungen groß. Das liegt einerseits am Komödienstoff und andererseits am guten Ruf, der die Theatergruppe Fußach und Regisseur Augustin Jagg seit Jahren begleitet. Beim perfekten Desaster-Dinner paaren sich Humor und Spielfreude perfekt. Die von Augustin Jagg und Petra Hämmerle übersetzte Dialektfassung begeistert mit einer reichen Palette an sprachlichem Esprit und situativer Komik, gekonnt durchwoben mit authentischem Lokalkolorit.