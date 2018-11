Das „Offene Singen“ in Lochau feierte sein 20-jähriges Bestandsjubiläum

Lochau. Die Freude am gemeinsamen Singen verbindet in Lochau schon seit vielen Jahren die Besucher des „Offenen Singens“ unter der Leitung von Hansjörg Baldauf. Jetzt konnte man in fröhlicher Runde bei Gesang und anschließendem kleinem Buffet das 20-jährige Jubiläum feiern.

Start zum „Offenen Singen“ im Vereinshaus Alte Schule in Lochau war am 24. November 1998, dies auf Initiative der damaligen sehr umsichtigen Seniorenreferentin Maria Klauser. Einmal im Monat trafen sich dann in all den Jahren an einem Dienstagnachmittag im Durchschnitt 30 Leute aus der Region ganz ungezwungen zum Singen in geselliger Runde.

Auf dem Programm stand im Besonderen das alte Vorarlberger Liedgut, aber auch Evergreens und Lieder aus aller Welt gehörten dazu. Ein Gedicht oder eine Erzählung, nette Begegnungen und willkommene Gespräche machten das „Offene Singen“ noch abwechslungsreicher. Und die Gestaltung einer „Rorate“ mit dem anschließenden Frühstück war alljährlich der große öffentliche Auftritt dieser lockeren Chorgemeinschaft.

