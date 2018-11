Das Oberland trifft sich beim Blosengelmarkt

Erstmals präsentiert sich Feldkirch besucherstärkster Markt mit Eisstand.

FELDKIRCH Vergangenen Freitag und Samstag war es wieder so weit: Besucher aus dem ganzen Oberland traf sich beim Blosengelmarkt in Feldkirch. Neben heißem Punsch, gerösteten Nüssen und anderen klassischen Winterspezialitäten gab es in der Feldkircher Innenstadt erstmals Eis. Eis im Winter? Ja. Und auch noch in kurzer Zeit ausverkauft.