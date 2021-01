Das neue Jahresprogramm für den OGV Dornbirn steht

2021 bietet wieder viele interessante Kurse für Natur- und Gartenfreunde.

Dornbirn. 2020 war auch ein schwieriges Jahr für den Obst- und Gartenbauverein – Kurse konnten nicht stattfinden, Versammlungen waren erschwert, Einnahmen haben gefehlt. Den ersten überraschenden Lockdown im März nahm man noch gelassen hin. In den Gärten wuchs praktisch alles um die Wette, Nutzpflanzen wie Beikräuter. „Viele Gartenbegeisterte waren sogar der Ansicht, so gut lief es im Gartenjahr noch nie: mit der zeitigen Aussaat, dem Pikieren und dann natürlich auch dem Setzen von Pflänzchen. Diese Zeit verging, und alles erschien im Nachhinein wie ein Spuk“, blickt Sigi Wohlgenannt vom OGV Dornbirn zurück.

Genutzt wurde diese Zeit aber, um ein informatives und interessantes Programm für 2021 zu erstellen. Neben einigen der abgesagten Veranstaltungen von 2020, dürfen sich Interessierte auf viel Neues und Spannendes freuen. „Ein so umfangreiches Programm zusammenzustellen und umzusetzen, geht nur mit einem engagierten Team mit vielen guten Ideen, und tatkräftiger Hilfe bei der Umsetzung und Organisation“, bedanken sich Wohlgenannt und Benedikt. Das OGV-Jahr bietet wieder Kurse vom Obstbaumschnitt, Workshops für Kinder, Anbau von Speisepilzen im Hausgarten, eine spannendes Umweltwochenprogramm bis zu den beliebten Koch- und Brennerkursen. Den Auftakt macht am 20. Februar der „Obstbaumschnitt in Theorie und Praxis“ mit den Kursleitern Andreas Kröss und Bernadette Winder.