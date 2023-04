Das „Naafkopf“ heuer am 23. April

Der vom Wintersportverein Nenzing durchgeführte Naafkopf-Riesentorlauf – kurz das „Naafkopf“ – hat eine lange Tradition: Skigrößen wie Anita Wachter, Rainer Salzgeber, Marc Girardelli und Matthias Berthold, aber auch viele erfolgreiche Nachwuchsläufer aus Vorarlberg und der Schweiz ...

konnten sich an die Spitze der Siegerliste setzen. Heuer ist das Rennen für Sonntag, 23. April geplant. Das Rennen ist in jeder Hinsicht ein besonderes: Einen Lift als Aufstiegshilfe sucht man dabei vergebens, die Teilnehmer müssen dabei die Strecke bis zum Start dabei mit den Skiern auf dem „Buckel“ zurücklegen. Dafür werden sie mit der herrlichen Bergkulisse des Nenzinger Himmels belohnt.

Startberechtigt sind Kinder ab Jahrgang 2013 (nur Kaderläufer) sowie Jugendliche und Erwachsene aller Altersklassen. Nennungen sind bis spätestens Donnerstag, 20. April, schriftlich an Thomas Riener (E: thomas.riener@wsv-nenzing.at, T: 0676/7223807) zu richten. Startnummernausgabe ist in Folge am Renntag, ab 7 Uhr beim Alpengasthof Gamperdona, Beginn des Rennens ist um 10.30 Uhr. Für die Sieger locken neben Pokal- und Sachpreisen auch heuer wieder Geldpreise – insgesamt 1.000 Euro. Aktuelle Infos über die Vorbereitungen für das Rennen sind auch unter www.wsv-nenzing.at abrufbar.