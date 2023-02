Das müssen Football-Fans vor dem Super Bowl wissen

Am Sonntag treffen die Kansas City Chiefs im NFL-Endspiel auf die Philadelphia Eagles.

Jedes Jahr im Februar zieht der Super Bowl Millionen Fans vor die TV-Geräte - im 57. Auflage des NFL-Endspiels treffen die Kansas City Chiefs auf die Philadelphia Eagles. Gespielt wird im State Farm Stadium in Glendale, Arizona. Wer beim Spiel schauen mit Hintergrund-Wissen angeben möchte, der sollte sich die folgenden zwölf Fakten merken.

25.000-Dollar-Trophäe

Wer braucht schon einen Ring von Tiffany, wenn man auch eine Trophäe haben kann. Die "Vince Lombardy Trophy" - benannt nach dem legendären Coach der Green Bay Packers, die den ersten Super Bowl für sich entschieden - ist rund 55 Zentimeter hoch und schlägt mit 25.000 Dollar zu Buche. Die Fertigung des Schmuckunternehmens ist mit 3,5 Kilogramm im Vergleich zu einem Football recht schwer, der nachgeahmte Ball hat aber Originalgröße.

Das Siegerteam darf sich aber auch über ganz persönlichen Schmuck freuen. Der "Super Bowl Ring" besteht aus Gold und Diamanten, im Netz werden Nachahmungen zu Tausenden verkauft.

12 Sekunden bis zum ersten Punkt

Die Seattle Seahawks hatten es im Super Bowl XLVIII wohl eilig, denn bis zum ersten Punkt dauerte es gerade einmal zwölf Sekunden. Der rasante Start zahlte sich für das Team aus Washington auch aus: Die Seahawks fertigten die Denver Broncos mit 43 zu 8 Punkten ab.

Sechs Siege

Nur zwei Teams konnten in den vergangenen 56 Partien jeweils sechs Mal die Trophäe mit nach Hause nehmen: die Pittsburgh Steelers und die New England Patriots. Die Steelers gewannen das letzte Mal 2009, die Patriots 2019 - keines der beiden Teams schafften es in der aktuellen Saison in die Play-Offs.

Vierer-Serie

Vier Mal in Folge standen die Buffalo Bills zwischen 1991 und 1994 im NFL-Endspiel - einen Sieg konnten sie aber nie einheimsen. Genauso oft schafften es auch die Minnesota Vikings. Außerdem gibt es noch immer vier Teams, die noch niemals im Super Bowl standen: Cleveland Browns, Detroit Lions, Houston Texans und Jacksonville Jaguars.

114,5 Millionen TV-Zuschauer

Der Super Bowl wird weltweit übertragen und wird vielerorts schon zum Public-Viewing-Spektakel - und das trotz Ankick nach Mitternacht in der Nacht von Sonntag auf Montag. Die bislang meisten TV-Zuschauer wurden 2015 beim Super Bowl XLIX verzeichnet. Rund 114,5 Millionen Personen verfolgten das Spiel zwischen den New England Patriots und den Seattle Seahawks alleine in den USA und machten die Übertragung zur meist gesehenen US-TV-Ausstrahlung aller Zeiten. In diesem Ranking sind unter den Top 30 29 Super-Bowl-Übertragungen zu finden - auf Platz 9 ist das Finale von M*A*S*H.

Elf Teilnahmen

Rekordhalter, was die Super-Bowl-Teilnahmen angeht, sind mit großem Abstand die New England Patriots. Elf Mal stand das Team bereits im Endspiel, sechs Mal haben sie auch gewonnen - das lezte Mal 2019. Jeweils acht Mal kämpften die Dallas Cowboys und die Pittsburgh Steelers um den Sieg - die Steelers waren ebenfalls sechs Mal siegreich.

7 Millionen Dollar für 30 Sekunden

So schnell wird selten Geld verpulvert: Beim diesjährigen Super Bowl kostet eine 30-Sekunden-Werbung rund 7 Millionen Dollar - für die Unternehmen aber trotzdem eine weise Entscheidung. Über die Werbungen wird noch lange nach dem Spiel gesprochen, manche erreichen sogar Kultstatus. Aber auch Kontroversen sorgten in der Vergangenheit für Schlagzeilen, ganz nach dem Motto: "Auch schlechte Werbung ist Werbung"

Fünf Mal MVP

Sieben Super-Bowl-Ringe mit zwei Teams machen ihn zum Rekordhalter: Tom Brady kann auf eine äußerst erfolgreiche Sportkarriere zurückblicken. Fünf Mal wurde der 45-Jährige im Laufe seiner Karriere zum Super-Bowl-MVP und steht damit auch bei dieser Zählung ganz oben. Nach dem Ausscheiden der Tampa Bay Buccaneers gab er (zum zweiten Mal) sein Karriereende bekannt und genießt die vorläufige Sport-Pension. Brady dürfte aber bald zumindest als Kommentator in die Football-Stadien zurückkehren.

Fünf Niederlagen

Traurige Bilanz für die Denver Broncos: Sieben Mal stand das Team aus Colorado bereits im Super Bowl, fünf Mal gingen sie ohne Sieg wieder nach Hause. Genauso oft passierte das den New England Patriots, diese können sich aber bei insgesamt elf Teilnahmen über sieben Siege freuen.

Neun Teilnahmen als Head Coach

Nur ein Head Coach stand bislang neun Mal an der Seitenlinie eines Super Bowls: Bill Belichick von den New England Patriots. Der umstrittene Trainer der Mannschaft aus Boston konnte auch sechs Siege mit nach Hause bringen. Vor seinem Posten als Head Coach war Belichick auch jeweils zwei Mal als Assistant Coach für die New York Giants und die Patriots beim Super Bowl dabei.

103.985 Zuschauer im Stadion

Fast 104.000 Zuschauer verfolgten den Super Bowl XIV live vor Ort im Rose Bowl in Pasadena, Kalifornien. Im Endspiel am 20. Jänner 1980 gewannen die Pittsburgh Steelers gegen die Los Angeles Rams und war damit quasi ein Heimspiel für die Rams. Die Lokalmatadoren wurden aber 19:31 geschlagen.

264 Millionen Views

Die Halbzeit-Show des Super Bowl ist fast genauso legendär, wie das Spiel selbst. Zahlreiche Stars von den Rollings Stones über U2 bis Beyonce standen bereits auf dem Feld und begeisterten mit teils aufwendigen Shows - und das alles in unter 20 Minuten. Die meistgesehene Halbzeitshow aller Zeiten ist der Auftritt von Shakira und Jennifer Lopez beim Super Bowl LIV. Die beiden Latinas heizten den Zuschauern ordentlich ein und zeigten nicht nur viel Haut sondern auch politische Statements, wie etwa Lopez' Mantel mit den Fahnen der USA und Puerto Rico. Das Video des Auftritts hat auf YouTube über 264 Millionen Clicks. Beim diesjährigen Super Bowl wird Rihanna nach längerer Pause wieder auf die Bühne zurückkehren.