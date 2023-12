Das muss in Zukunft auf Sekt- und Weinflaschen stehen

Ab dem 8. Dezember sind Nährwert- und Zutatenangaben auf Wein, Schaum- und Obstweinen obligatorisch, entweder auf dem Etikett oder per E-Label.

Kalorienangaben auf Lebensmitteln sind mittlerweile weit verbreitet. Auch die sogenannten Lebensmittelampeln erleichtern die Einschätzung des Gesundheitswerts von Lebensmitteln. Bei Getränken, sowohl alkoholhaltigen als auch alkoholfreien, sind Nährwertangaben jedoch noch nicht so gebräuchlich.

Digitale Nährwertinformationen auf einen Scan

Gesundheitsbewusstsein stärken

Die Verordnung zielt darauf ab, Konsumenten besser zu informieren. Viele sind sich nicht bewusst, wie viele Kalorien Alkohol enthält. “Es ist ein guter Schritt, denn jede Maßnahme, die dazu beiträgt, dass weniger Alkohol getrunken wird, ist gut. Alkohol liefert viel Energie – das ist vielen gar nicht so bewusst –, steigert den Appetit und ist als Zellgift an der Entstehung vieler Krankheiten beteiligt”, so Diplom-Ökotrophologin Astrid Donalies von der Deutschen Gesellschaft für Ernährung (e.V.).