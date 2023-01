"Das muss doch ein Einser sein!"

Willi Witzemann sprach in "Vorarlberg LIVE" über die Herausforderungen, die der Übertritt ins Gymnasium bringt, und wie dramatisch der Lehrermangel ist.

Einmal mehr brach der Personalvertreter eine Lanze für die Gemeinsame Schule. "Der Landeshauptmann sagte vor acht Jahren, man sei in zehn Jahren so weit. Doch wir sind weit davon entfernt", sagte Witzemann. In Wien treffe er gewöhnlich auf taube Ohren, wenn er wegen der Gemeinsamen Schule urgiere.