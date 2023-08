Das Mittelalter lebt

Die Marktgemeinde Schruns verwandelte sich am Wochenende in eine mittelalterliche Stadt

Neben mittelalterlichen Outfits konnten an den zahlreichen Verkaufsständen auch orientalische Gewürze, tönerne Dekorationsartikel, geschmiedete Eisenwaren oder vor Ort handgeschöpftes Papier erstanden werden. Beeindruckend waren aber auch die Performances des Feuerschluckers sowie der Schwertkämpfer. Weiters treiben sogar wunderschön gekleidete Hexen der Gruppe „Fahima Hexen“ an allen drei Tagen ihr Unwesen mit atemberaubenden Tanzdarbietungen. Doch auch zahlreiche kulinarische Köstlichkeiten wurden angeboten, so gab es gegen den Durst Met und gegen den Hunger neben deftigen Würsten auch mittelalterlichen Fladenbrote. Gerade für die Kleinsten wurde in diesem Jahr sehr viel geboten. Neben dem Dinosaurier „Ruby the Raptor“, gab es das beliebte Kinderschminken, eine Märchentante sowie ein Kinderritterturnier und ein handbetriebenes, hölzernes Riesenrad.