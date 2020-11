Das macht einen Traummann aus!

Weltmännertag: W&W hat sich bei Vorarlberger Promi-Ladys umgehört, was das Ideal eines Mannes für sie ausmacht.

Geschmäcker sind verschieden

Statements der Ländle-Promis

Laura Bilgeri, Schauspielerin: „Mein perfekter Mann muss ähnlich ticken wie ich. Ich kann mir eigentlich nur einen Künstler vorstellen. In dieser Kategorie finde ich persönlich am ehesten eine Art Seelenverwandtschaft. Einen kreativen Kopf mit viel Humor. Jemand, der sich selbst nicht zu ernst nimmt. An Selbst-ironie darf es ihm jedenfalls auf keinen Fall fehlen!“