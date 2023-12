Das LZH sagt Danke für wertvolle Unterstützung

Die VLV übergab eine Weihnachtsspende an das Landeszentrum für Hörgeschädigte.

Dornbirn. Direktor Johannes Mathis vom Landeszentrum für Hörgeschädigte (LZH) freute sich sehr über die großzügige Weihnachtsspende, die kürzlich persönlich von Robert Sturn, Vorstand der VLV, überreicht wurde. Der Spendenbeitrag in Höhe von 3.000 Euro wird zur Gänze in die Schaffung von neuen Therapie-Räumlichkeiten am LZH investiert. „Wir möchten uns ganz herzlich für diese tolle und für uns wichtige Unterstützung bedanken“, betonte Johannes Mathis.