Das Leben ist zurück in der Turnhalle

Im Turnsportzentrum wird seit einem Monat wieder geturnt.

Dornbirn. Gerd Kogler, Obmann vom Turnsportzentrum Dornbirn, blickt mit zufriedenem Ausdruck in die Messehalle 5. In Österreichs größter Turnhalle wird wieder geturnt. Endlich. „Auch wenn die Bedingungen etwas anders sind als normalerweise, sind wir sehr glücklich, dass wieder ein Training stattfinden kann“, erklärt Kogler. „Normalerweise“ heißt, dass jeden Tag knapp 100 Kinder im Turnsportzentrum trainiert und betreut werden – in Corona-Zeiten sind das natürlich bedeutend weniger, denn eine Trainingsgruppe darf höchstens 10 Kinder umfassen.

„Unsere Mitglieder haben uns in dieser schweren Zeit alle die Treue gehalten und es gab Gott sei Dank keine Abgänge“, zeigt sich der engagierte Obmann dankbar. Das ist einer der erfreulichen Aspekte in der Corona-Krise. Schwieriger sind da schon die vielen Auflagen, die es nun einzuhalten gibt: „Hygienemaßnahmen, Teilung von Gruppen und Erweiterung des zeitlichen Rahmens, Kinder und Trainer müssen vor jedem Training einen Selbsttest machen, bereits mit dem Turndress erscheinen und dürfen erst beim Eintreten die Maske abnehmen.“ Doch das nehmen die Vereinsverantwortlichen gerne in Kauf. Hauptsache ist, „dass die Kinder und Jugendlichen wieder ihre Freude am Sport leben und sich bewegen können. Und nachdem wir so lange auf unsere Turnhalle gewartet haben, tat es besonders weh, diese so lange leer (bis auf die Kaderturner) zu sehen“, betont Kogler.