Das Leben ist nicht immer rosig

Yasemin Polat setzt im Umgang mit Menschen auf gegenseitiges Vertrauen.

Dornbirn. Als Yasemin Polat im anatolischen Dorf Zara als Frühchen das Licht der Welt erblickt, wiegt sie nur 900 Gramm. Man musste die bange Frage stellen, ob es das Kind überhaupt schaffen würde. Die kleine Kämpferin nahm diese Hürde ins Leben erfolgreich an und kam schon bald mit ihren Eltern nach Vorarlberg, wo sie zunächst in Hohenems aufwuchs.

Meistens sieht man Yasemin, die inzwischen in Dornbirn lebt, mit ihrem Jack Russel. Heute ist „die Kleine“ – gemeint ist Nazar, die Hündin – nicht dabei. Wenn die 35-Jährige mehrmals die Worte „klein und zierlich“ ausspricht, ist da nicht das vierbeinige Familienmitglied gemeint, sondern Yasemin selbst. Zum Schmunzeln bringt sie der Gedanke, dass man ihr der zarten Statur wegen gelegentlich nicht so viel zutraut. Aber, wie so oft, trügt der Schein. Dennoch gibt die Dornbirnerin zu bedenken, dass sie „mit großen sportlichen Erfolgen beim Tischfußball oder beim Billard nicht aufwarten kann“. Ihre Stärken liegen viel mehr auf der mentalen Ebene und darin, dass sie sich nicht nur präzise ausdrücken, sondern vor allem auch gut zuhören kann. Das schafft Vertrauen und ist eine wichtige Grundlage an ihrem Arbeitsplatz.

Wir treffen uns außerhalb der Öffnungszeit in der Arena, wo sie seit 2009 als diplomierte Jugendarbeiterin in der Offenen Jugendarbeit Dornbirn (OJAD) tätig ist. „Die Arena ist der beliebte Ort für viele Jugendliche, wo sie sich ohne Konsumzwang treffen, sich austauschen und Sport machen“, fügt sie an. Die jungen Menschen wissen längst, dass Yasemin auch für heikle Fragen ein offenes Ohr hat und dass sie sich ihr anvertrauen können. „Viele Gespräche sind oft nötig, bis durch Verständnis und Empathie die Unterstützung greift und eine Lösung für ein akutes Problem gefunden ist“, erklärt Yasemin Polat, die auch in dem Mobilen Team der OJAD unterwegs ist. Rund um den Bahnhof erlebt sie mitunter Konflikte oder Alltagsrassismus gegenüber Jugendlichen. „Es ist eben nicht immer alles pipifein und rosig“, gibt sie sich realistisch und empfiehlt den Menschen generell, nicht in der Opferrolle zu verharren.