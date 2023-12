"Das Leben im Land ist viel zu teuer geworden"

"Das Leben in Vorarlberg ist viel zu teuer geworden. Das war für mich ein Hauptgrund dafür, wieder in die Politik zurück zu gehen und sozialdemokratische Werte wieder ins Land trage", betonte Leiter, für den seine Partei in vielen politischen Bereichen hierzulande die "Themenführerschaft" hat. Das leistbare Wohnen bilde in seiner Arbeit einen Schwerpunkt. Die schwarzgrüne Landesregierung habe sich laut Regierungsprogramm 2019 vorgenommen, in der laufenden Periode 4000 neue Wohnungen zu schaffen. "Derzeit liegen wir bei 1800 Wohnungen. Das ist ein eklatanter Missstand. Wir müssen ins Tun kommen", fordert Leiter und schlägt dazu Mittel aus der Wohnbauinvestitionsbank vor.