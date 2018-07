Das Leben geht weiter

Elmar Stüttler verhindert das Wegwerfen von Nahrungsmitteln. „Tischlein deck dich“ verteilt sie an Bedürftige.

Dornbirn. Ein Berg Wassermelonen, kistenweise gelbe Paprika, viele Packungen Toastbrot und Fruchtsäfte eines namhaften Herstellers sind im Angebot. Vieles davon ist aus den Regalen der Konsumtempel geflogen, manches schaffte es gar nicht bis dort hin. In der Tiefgarage des Kolpinghauses spielen sich wöchentlich die gleichen Szenen ab, nach dem Drehbuch von Franz Wölfler (geb. 1949), der seit neun Jahren als Ausgabeleiter bei „Tischlein-deck-dich“ ganz schön hart arbeitet, ehrenamtlich. Gemeinsam mit den fleißigen Händen des ganzen Teams verwandelt er den unterirdischen Ort für wenige Stunden in einen Supermarkt.

Obwohl auf 40 Tischen fast alles zu bekommen ist, was man so zum Leben braucht, wählt man hier nicht unter 50 Sorten sein Lieblingsjoghurt aus. Die Frauen und Männer sind nicht wählerisch. „Wichtig ist, dass sie und ihre Kinder gutes Essen haben, das sie sich sonst nicht leisten könnten“, sagt Wölfler. Dazu gehört Abdulhalim, 45, aus Syrien, der für seine Frau und die vier Kinder in der Reihe steht. „Noch ein Monat, dann habe ich B 2 in Deutsch und finde hoffentlich eine Arbeit“, sagt der Mann. Er und Menschen aus 20 Nationen sind dankbar für die Lebensmittel, die ohne die karitative Institution von Toni-Russ-Preisträger Elmar Stüttler auf dem Müll gelandet wären. Etwa 30 Tonnen intakte Waren, die vom aufgedruckten Datum zu Abfall gestempelt werden, bekommen so ein zweites Leben. Jede Woche wird diese Menge mit elf eigenen Fahrzeugen im Land verteilt und an Bedürftige ausgegeben.