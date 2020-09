Das Leben der Alemannen erforschen

Im Rahmen der Aktion „Reiseziel Museum“ öffnet am kommenden Wochenende auch das Alamannendorf in Mäder seine Pforten.

Auch das Alamannen Museumsdorf in Mäder beteiligt sich in diesem Jahr wieder an dieser Reise in die Vergangenheit und auf die kleinen und großen Besucher warten spannende Geschichten und Stationen. Die Gäste erfahren dabei, wie unsere Vorfahren früher gelebt haben, wie die Wolle vom Schaf auf den Webstuhl kam oder wie Schmuck in dieser Zeit hergestellt wurde. Ein Blick in die original nachgebauten Häuser zeigt die Wohnweise der Alamannen und auch die Baukunst der früheren Jahre. Dazu warten auf die Besucher wieder Schwertkampfvorführungen, Einblicke ins Brotbacken und am Lagerfeuer besteht die Möglichkeit zum Grillen. Ausgenommen bei Regen wartet ein durchgehendes Programm auf die Besucher im Freilichtmuseum im Zentrum von Mäder. MIMA