Das lange Warten auf den ersten Austria-Saisonsieg

Im Heimspiel gegen Vorwärts Steyr will Austria Lustenau endlich als Sieger vom Platz gehen

Der Liveticker vom Spiel SC Austria Lustenau vs Vorwärts Steyr

Zumindest in drei von bisher vier Meisterschaftsspielen hat die Lustenauer Austria immer 45 Minuten überzeugt, aber der Lohn hat sich noch nicht eingestellt. Gegen Horn (1:1), LASK Juniors OÖ (0:1) und Wacker Innsbruck (0:0) haben die Grün-Weißen die Hälfte der gesamten Spieldauer gezeigt, was für ein Potenzial in der Mannschaft steckt.