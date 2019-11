Das Ländle-Wochenende wird trocken und sonnig

Das Wetter wird besser. Ein trüber und nasser Freitag geht in ein trockenes und zumeist sonniges Wochenende über.

Warm wird es zwar am Wochenende nicht werden, mit Samstag Morgen klingt der Regen aber ab und es dürfte bis Sonntag Abend, auch dank Föhn, zumindest teilweise sonnig werden.

Prognose für Freitag Nacht

So wird das Samstag-Wetter

Zwischenbesserung und Übergang zu recht sonnigem Wetter. Am Morgen klingen letzte Schnee- und in tiefen Lagen Regenschauer ab und der Samstag verläuft dann trocken. Am Vormittag lockern die Wolken auf und es wird ab Mittag recht sonnig. Es bleibt kühler als zuletzt. Tiefstwerte: -2 bis +3 Grad. Höchstwerte: 3 bis 7 Grad.