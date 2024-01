Das Lächeln eines Menschen

Bludenz. Die Hilfsorganisation „Stunde des Herzens“ hat sich um Ziel gesetzt, armen, kranken oder vom Schicksal gezeichneten Kindern und deren Familien unterstützend zur Seite zu stehen.

Oft liegt die Not direkt vor der eigenen Haustüre. Deshalb konzentriert sich ein Gutteil der Aktivitäten der Hilfsorganisation auf das Schicksal von Kindern aus der Region. Vor einigen Jahren hat der Verein zusätzlich das Projekt Altersarmut gestartet. Dabei wird älteren und bedürftigen Menschen finanzielle und materielle Unterstützung gegeben. Dem Verein „Stunde des Herzens“ ist es ein Herzensanliegen, dass auch die Älteren in der Gesellschaft nicht vergessen werden. Durch ihr Engagement kann die Not zumindest da oder dort ein wenig gelindert werden.