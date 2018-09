Das Kürbisfest hat Tradition

Zum alten Brauch des Schnitzens der Riesenbeeren wird Klein und Groß eingeladen.

Lustenau. Herbstzeit ist Erntezeit. Auch Kürbisse aller Art werden schon bald zu Hauf in die Scheunen gefahren. Aber nicht nur das. Beim Obst- und Gartenbauverein kennt man sich nicht nur mit dem Säen und Ernten aus, es werden auch Traditionen hoch gehalten. Also lädt Obfrau Conny Maier und ihre Crew vom OGV in die Hoschtat bei Elmars Stadel an der Forststraße (kurz vor dem Alten Rhein) zur Fortführung eines alten Brauchs ein.