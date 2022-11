Das könnten sich die Wiener von Bregenz abschauen

Oh Tannenbaum! Der riesige Weihnachtsbaum in Bregenz am Leutbühel steht bereits und wird nächste Woche öffentlich illuminiert. Auch in Wien steht der diesjährige "Weihnachtbaum" bereits.

Der diesjährige Weihnachtsbaum wurde von der Gemeinde Sulzberg gespendet. Am 15. November um 17 Uhr wird er öffentlich illuminiert. Das Fällen des Baumes wurde gefilmt und auf Instagram hochgeladen. Der Baum sieht heuer besonders schön, voll und symmetrisch aus.

Der Wiener "Weihnachtsbaum"

Im Gegensatz zum Bregenzer Baum, sieht der Weihnachtsbaum der Stadt Wien "außergewöhnlich" aus. Der aus dem Burgenland stammende Baum wurde bereits vor dem Rathaus aufgestellt.







© APA

Fraglich ist, ob er genug Äste hat, um dekoriert zu werden. Der Weihnachtsbaum sieht dieses Jahr nämlich ziemlich kahl, fast schon traurig, aus.

Bregenzer Bürgermeister Michael Ritsch sieht die Sache vermutlich ähnlich und will Wien helfen. In einer Instagram-Story schreibt er: "Lieber Michael Ludwig, liebe Stadt Wien, falls ihr einmal Tipps für einen schönen Weihnachtsbaum braucht."