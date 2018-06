Das Klostertal – seine Geschichte und sein Kulturerbe

Vor 800 Jahren wurde die Region als „valle sancte Marie (St. Mariental) urkundlich erstmals erwähnt.

Das Jahr 2018 ist für das Klostertal ein besonderes, denn vor 800 Jahren wurde die Region 1218 in einer in Ulm ausgestellten Urkunde als „valle sancte Marie“ (St. Mariental) erstmals erwähnt. Diese Tatsache nimmt der Museumsverein Klostertal zum Anlass, die Geschichte des Tales und besonders die historischen Zeugnisse menschlichen Arbeitens in dieser Region in den Mittelpunkt eines interdisziplinären Projekts mit einer Ausstellung zu stellen. Die Sommerausstellung wird am 14. Juni um 19.30 Uhr im Klostertal Museum eröffnet und dauert bis 30. September 2018.