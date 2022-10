Klimabündnis-Jubiläum gefeiert

30 Jahre Mitgliedschaft Feldkirchs im Klimabündnis im Graf Hugo gefeiert

FELDKIRCH Die Stadt Feldkirch wurde am 12. Oktober 2022 für 30 Jahre Mitgliedschaft im Klimabündnis ausgezeichnet. Das Programm wurde vom Klimabündnis Vorarlberg gestaltet und umfasste auch die Vorstellung der Partnerschaft mit Chocó in Kolumbien. Das Klimabündnis ist eine globale Partnerschaft zum Schutz des Klimas und verbindet über 1.700 Gemeinden in 27 Ländern Europas mit indigenen Völkern in Südamerika.