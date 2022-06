Bludenz. Am Samstag, 25. Juni 2022, findet um 9.30 Uhr eine mehrsprachige Lesung „Das kleine Ich bin Ich“ von Mira Lobe und Susi Weigel in der ATIB Moschee statt.

Im Gebetsraum der ATIB Moschee (Austraße 2) werden Kinder die Botschaft „Du kannst alles sein, was du möchtest“ in drei Sprachen erleben.

Generationen haben die schönsten Erinnerungen an den 1972 erschienenen Kinderbuchklassiker und auch heute ist „Das kleine Ich bin Ich“ noch enorm beliebt bei Kindern. „Ich freue mich, dass wir in der ATIB Moschee das kleine ‚Ich bin Ich‘ in drei Sprachen auch an seinem Geburtsort in Bludenz hochleben lassen“, so Kulturstadtrat Cenk Dogan.