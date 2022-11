„Das kleine Ich bin Ich“ auf großer Bühne

Bludenz. Zweimal ausverkauft: Sowohl die Schulvorstellung am Vormittag als auch die Nachmittagsaufführung von „Das kleine Ich bin Ich“ waren letzten Freitag ein voller Erfolg.

„Sowohl die einzelnen Programmpunkte im Rahmen des Jubiläums als auch die regulären Kinderveranstaltungen in der Remise sowie die Kleinkinderreihe ‚Pfiffikus‘ haben sich mehr als bewährt. Ausverkaufte Veranstaltungen und strahlende Kinderaugen geben uns recht, diese Programmschienen weiterzufahren und auszubauen“, so Kulturamtsleiter Stefan Kirisits. „Ein Dank geht auch an die Sparkasse Bludenz für die Unterstützung, ohne die ein konstant hochwertiges Kinderprogramm in dieser Form in der Remise Bludenz nicht möglich wäre“.