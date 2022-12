Das Kartell erobert die Vorarlberger Gastronomie

Hinter diesem polarisierenden Namen versteckt sich ein Konglomerat junger Wilder, die mit Lokalen, Cafés und Clubs inzwischen von Feldkirch bis Dornbirn die Szene aufmischen.

Egal ob Burger und Fritten im One More, mediterrane Küche in der Kantine, Asia-Fusion-Mix im iX in Dornbirn oder Feldkirch, Szenecaféhaus in der Jahnhalle, Eisdiele mit dem Happy End oder echte Clubkultur im Market 33, dem ehemaligen Vakanz – das Kartell punktet auf ganzer Linie und bringt frischen, urbanen Wind in die Vorarlberger Branche.