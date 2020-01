Das Jahr beginnt unter einem guten Stern

Pünktlich am 6. Jänner waren Sternsinger auch im Hatlerdorf unterwegs.

Dornbirn. Emilia Bortolotti, Kyra Rusch und Pia Hellbock stellten sich einen Tag lang in den Dienst der guten Sache und zogen mit ihren königlichen Gewändern durch die Straßen. Begleitet wurden die Könige Kaspar, Melchior und Balthasar von Lisa Stadelwieser und Klara Stadelwieser, der Sternträgerin. Eines haben sie gemeinsam: Sie alle sind Schülerinnen am BORG Schoren. Vier von ihnen machen das Sternsingen bereits zum vierten Mal. Ihnen ist es wichtig, dass sie helfen können. „Es wird immer schwieriger, Sternsinger zu bekommen“, sagt Emilia, „daher sammeln wir heute Spenden in einem etwas größeren Gebiet“. Diese Heiligen Könige sind für die Hatler Pfarre St. Leopold unterwegs und mit den Spenden werden die Sternsingerprojekte unterstützt. Gleichzeitig tragen die fünf Mädchen die Friedensbotschaft und Segenswünsche für das Neue Jahr zu den Menschen.

In Österreich sind es 85.000 Mädchen und Buben, die für Menschen in Not Geld sammeln. Im Auftrag christlicher Nächstenliebe machen sie sich auf den Weg und laden zum Teilen mit den Ärmsten ein – für eine Welt ohne Armut und Ausbeutung.