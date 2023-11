"Das ist respektlos!" - Markus Mader vor seinem Aus als Austria-Trainer

Nur wenige Tage bevor er bei Austria Lustenau seinen Posten als Trainer räumen musste, hat Markus Mader bei "Sky Sport Austria" seinem Ärger über eine Fragestellung, der auch er seit Wochen ausgesetzt war, Luft gemacht.

Am vergangenen Montag trennten sich die Wege von Trainer Markus Mader und Austria Lustenau nach einer Serie von Niederlagen in Österreichs erster Spielklasse. Mader hatte die Austria 2021 in seinem ersten Jahr als Cheftrainer in Lustenau in die Bundesliga geführt.