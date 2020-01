â€žDas ist mein Traumberufâ€œ

Menschen aus der Heimat: Elisabeth Minatti und Teresa Schneider erzählen über ihre Arbeit mit Kindern mit einer Hörbeeinträchtigung.

Dornbirn. Sie sind besondere Pädagoginnen mit einer besonderen Ausbildung, die besondere Kinder begleiten. Diese Kinder leiden an einer Hörschädigung. „Bei Kleinkindern, denen es an einem intakten Hörvermögen mangelt, ist die Sprachentwicklung meist verzögert“, weiß Elisabeth Minatti, die seit Herbst 2018 die Leitung des Kindergartens am LZH (Landeszentrum für Hörgeschädigte) in Dornbirn-Haselstauden übernommen hat. Für ihren Job, der viel Einfühlungsvermögen voraussetzt, bringt sie eine spezielle Ausbildung und 15 Jahre berufliche Erfahrung mit. Für sie war aber gerade jene Zeit prägend, die sie im Gehörlosenzentrum in Wien bei ihrer praktischen Ausbildung mit begleitender Gebärdensprache verbrachte. Diese Zeit habe sie nie ganz losgelassen, beschreibt die 43-jährige Dornbirnerin den Weg, der sie an das LZH führte. Dabei kamen ihr auch die vielen Jahre zugute, wo sie in einer Integrationsgruppe mit Kindern mit Beeinträchtigungen in Dornbirn tätig war.

„Die Kinder, die landesweit zu uns kommen, sind im Alter zwischen drei und sechs Jahren mit unterschiedlichem Hörvermögen. Wir holen jedes einzelne Kind dort ab, wo es sich in der Entwicklung gerade befindet. Und nachdem die Quelle des Guten im Spiel liegt, machen wir vieles auf spielerische Weise“, spricht Minatti aus ihrer Erfahrung. „In der Freispielphase kann das Kind frei wählen, wo und was es spielen möchte. Der Kindergarten bietet eine große Auswahl an Spielmöglichkeiten und ist auch mit didaktischen Spielangeboten ausgestattet“, nennt sie spezifische Vorteile.