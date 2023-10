„Das ist jetzt meine kleine Hexenhütte“

Eventmanagerin Nicole Speckle (45), neue Wirtin der Emser Hütte, im Talk über ihren Werdegang, große Events, die Kleine Hexe und ihre neue Leidenschaft.

Nicole Speckle: Angefangen hat es im Publikumsservice im Festspielhaus, wo ich ins Veranstaltungsmanagement gewechselt habe. Das war genau die richtige Entscheidung. Nach 20 Jahren blicke ich jetzt mit einem lachenden und einem weinenden Auge zurück. Ich habe nie gedacht, „es gefällt mir nicht mehr oder ich möchte einen anderen Job“. Ich habe es geliebt!

WANN & WO: Warum dann dieser Wechsel auf die Emser Hütte?

Nicole Speckle: Mir ist in den vergangenen Jahren klar geworden, dass ich nicht bis zur Pension an Feiertagen und Wochenenden immer bis drei oder vier Uhr in der Früh arbeiten möchte. Es ist ein Knochenjob. Man ist zu 1000 Prozent Dienstleister, Mädchen für alles und am arbeiten, wenn andere feiern. Dass der Absprung so früh kommt, hätte ich aber nicht gedacht.

WANN & WO: Wie war die Neueröffnung der Emser Hütte im September?

Nicole Speckle: Es war überwältigend. (strahlt) Besonders gefreut hat mich, dass so viele Freunde, Bekannte und auch Kunden aus der Eventbranche hier heraufgekommen sind. Es macht schon Riesenspaß, wenn die Leute kommen, draußen sitzen und eine Gaudi haben.

Auch wenn ich sechs Tage die Woche gearbeitet habe, bin ich am siebten viel mit meinen Hunden wandern gegangen. Wenn ich dann gesehen habe, dass eine helfende Hand gebraucht wird, habe ich dem früheren Pächter ausgeholfen. Die Leute sind hier oben anders, weil sie mindestens eine halbe Stunde durch die Natur gelaufen sind. Hier oben sind sie entspannter, man kann sagen, dass es etwas länger dauert, und es ist kein Problem. Das kannst du in der Stadt nicht machen. Da hat jeder seinen Stress, den bringt er mit und muss in einer Stunde schon wieder weg. Ich wollte immer ein eigenes Café oder eine Hütte haben. Ein Café ist mit den Mietpreisen in der Stadt fast nicht möglich. Darum war für mich klar, dass ich ja sagen muss, als ich die Chance bekommen habe, die Emser Hütte zu übernehmen, die ich gut kenne.

WANN & WO: Ist dir die Umstellung leichtgefallen?

Nicole Speckle: Meine Freundinnen haben gesagt, dass mir total langweilig werden würde hier oben. Ich glaube sie haben etwas unterschätzt, was hier am Wochenende los sein kann. Am Sonntag gehen die Vorarlberger wandern und es gibt so viele Möglichkeiten, wie man zu uns kommen kann. Der Stress ist ein anderer, aber dank meiner Erfahrungen, unter anderem bei Seidl Catering, wo wir wirklich ein paar Tausend Leute bedient haben, werde ich zum Glück nicht so schnell nervös, wenn viele Leute kommen.

WANN & WO: Vermisst du manches?

Nicole Speckle: Wenn ich anderen von meiner beruflichen Vergangenheit erzähle, habe ich ein Lächeln im Gesicht und komme richtig ins Schwärmen. Die Eventbranche hat mich sehr geprägt und ich bin dankbar, dass ich einen Job gefunden habe, der mich immer erfüllt hat. Natürlich plane ich hier oben auch einige Events. Heute (Sonntag, 29. Oktober, Anm. d. Red.) ist zum Beispiel der letzte Tag unserer viertägigen Schlachtpartie.

WANN & WO: Was hat es mit der „Kleinen Hexe“ auf sich?

Nicole Speckle: Das war mein Lieblingsbuch als kleines Kind. Meine Freundinnen wussten das und haben immer gesagt, du bist wie die Kleine Hexe. Als ich dann angefangen habe, meine Haare orange zu färben, war es klar. Mit dem Wunschkennzeichen „HEXE 1“ hatte ich dann letztes Jahr etwas Sorge, als das Thema mit den Funkenhexen aufkam. Aber ich denke, man weiß, dass ich eine gute Hexe bin. (lacht) Als ich selbständig war, hat meine Firma Eventhexe geheißen. Jetzt ist die Eventhexe zur Hüttenhexe geworden und das passt ja wunderbar. Das ist jetzt meine kleine Hexenhütte.

WANN & WO: Ist Halloween für dich ein besonderer Tag?

Nicole Speckle: Ich möchte es einmal in Amerika erleben, wenn ganze Straßen dekoriert sind und alles was dazugehört. Eine ganz andere Welt ist Dia de los Muertos in Mexiko. Sie feiern die Toten, die ihren Frieden gefunden haben. Das finde ich spannend. Beim jährlichen Umzug in Feldkirch war ich auch schon selbst mit dabei. Von Schminken und Fasching bin ich sowieso begeistert. Ich bin auch bei den Mufängar Hard. Ich lebe den Fasching und finde das mega cool. Da gehört für mich auch die Musik, Après-Ski und so weiter dazu. Darum wird es sicher auch das eine oder andere Mal einen Hüttenabend mit dieser Musik geben, bei dem ausgelassen gefeiert wird.

WANN & WO: Was machst du sonst in deiner Freizeit?

Nicole Speckle: Ich liebe es, mit meinen Hunden durch das Lustenauer Ried zu laufen. Und wenn am Abend die Küche mir gehört, mache für die nächsten Tage Kuchen und Torten. Da kann ich abschalten – das habe ich früher schon oft nach der Arbeit gemacht, um zwei oder drei Uhr in der Früh. (lacht)

WANN & WO: Was für Events hast du für die Zukunft noch im Köcher?

Nicole Speckle: Ich freue mich darauf, dass die Hütte bald ein bisschen weihnachtlich geschmückt ist. Wir planen auch ein Funken-Wochenende mit den traditionellen Speisen und Getränken sowie auch einige musikalische Events.

WANN & WO: Ist das hier oben eine heile Welt?

Nicole Speckle: Heile Welt würde nicht sagen, weil die Leute ihr Leben auch mit nach oben bringen: Sie teilen ihre Sorgen, Ängste und Probleme. Aber es ist eine Welt, wo man einfach mal abschalten kann. Trotzdem hat auch hier oben jeder sein Päckchen dabei.

WANN & WO: Freust du dich auf den Winter?

Nicole Speckle: Ja, ab 7. Dezember kommen wir in unsere Wintersaison und haben bis am 1. April von Mittwoch bis Sonntag offen. Ich habe Respekt vor dem Schnee, aber ich freue mich schon sehr auf diese ganz eigene Stimmung, wenn der Winter da ist.

