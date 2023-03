Das ist Fußball-Legende: 25 Jahre "Ich habe fertig"

Vor 25 Jahren hat Giovanni Trapattoni, ehemaliger Trainer des FC Bayern München, eine Wutrede gehalten, die in die Geschichte einging.

Bis heute ist sein Satz "Wie Flasche leer" bekannt und hat ihn unvergessen gemacht. Seine Wutrede war nicht nur ein Ausbruch von Emotionen, sondern auch ein klares Statement an seine Spieler und die Öffentlichkeit.

Die "Flasche leer"-Ansprache

Ein legendärer Bayern-Moment

Einer dieser Konflikte ereignete sich vor 25 Jahren, als Trapattoni eine unvergessliche Wutrede hielt. Die Rede fand nach einem Spiel statt, in dem seine Mannschaft eine Niederlage erlitten hatte. In einer emotional aufgeladenen Ansprache forderte Trapattoni seine Spieler auf, härter zu arbeiten und ihr Bestes zu geben. Seine Worte waren scharf und direkt, aber auch motivierend und inspirierend.

Im März 1998 war die sportliche Krise in München eskaliert. Zwei Tage zuvor hatten die Münchner 0:1 beim FC Schalke 04 verloren. Die Bayern waren seit fünf Spielen sieglos, lagen sieben Punkte hinter Spitzenreiter 1. FC Kaiserslautern zurück.

"Was erlauben Struuunz"

In seiner Rede verwendete Trapattoni auch das Zitat: "Was erlauben Struuunz". Dieser Spruch wurde zu einem seiner bekanntesten Zitate. Mit dem legendären Spruch "Ich habe fertig" endete Trapattonis Tirade. Der Trainer klaubte seine Zettel zusammen und wandte sich Richtung Ausgang. Dann drehte er sich noch einmal um, schaute die verblüfften Journalisten an und sagte: "Wenn es gibt Nachfragen, ich kann Worte wiederholen." Das war jedoch nicht nötig. Es war alles gesagt.