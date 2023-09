"Das ist eine der schönsten Wochen im Jahr"

Für Dilara war es auch in diesem Jahr wieder ein ganz besonderes Highlight, denn sie liebt die Therapie mit den Tieren. „Unsere Tochter hat sich pudelwohl gefühlt, ihre motorischen Fähigkeiten haben sich verbessert“, erklärt Papa Ali. Denn Dilara leidet an einer bilateralen Celebralparese, einer frühkindlichen Hirnschädigung. Dadurch leidet sie an motorischen Beeinträchtigungen, die sich durch Gleichgewichtsstörungen bemerkbar machen und auch ihren Alltag belasten. „Die Reittherapie hilft ihr sehr, deshalb sind wir froh, dass wir auch heuer wieder teilnehmen durften!“, so Ali.