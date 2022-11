Das ist doch Zauberei: Beeindruckende optische Täuschung

Die Zauberwelt von Harry Potter und seinen Freunden ist ein elementarer Bestandteil der Popkultur. Der Künstler Rishi Kaneria ist wohl kein Zauberer aber dieses Potter-Porträt versprüht trotzdem eine gewisse Magie.

Um das Bild vom "Jungen, der überlebt hat" sehen zu können, muss man seine Augen schließen. Hört sich komisch an, ist aber so. Wer es ausprobieren will, der sieht sich das Bild etwa 30 Sekunden lang an. Danach Augen schließen oder schnell blinzeln. Tipp: Wenn man dabei auf einen weißen Hintergrund sieht, funktioniert es noch besser.