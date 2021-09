"Das ist doch eine sehr ernstzunehmende Situation"

Bürgermeister Lukas Schrattenthaler war bei "Vorarlberg LIVE" zur Corona-Situation in Sulzberg zu Gast.

Es gibt etwas Gutes an der schlechten Nachricht, meint der Sulzberger Bürgermeister Lukas Schrattenthaler bei "Vorarlberg LIVE" zur verhältnismäßig hohen Zahl an Corona-Fällen in seiner Gemeinde.

Woher die Corona-Fälle genau kommen, könne man nicht genau sagen, so Schrattenthaler. Vorteilhaft sei aber, dass es sich vorwiegend um Familien-Cluster handelt, die leicht einzugrenzen sind. "Wenn du dann fünf, sechs Familienverbände hast, dann kommt man relativ schnell auf diese große Anzahl", umreißt der Bürgermeister die Lage in Sulzberg.

Vor vierzehn Tagen war ein erster Anstieg an Fällen zu bemerken. Von seiner Seite habe es dann auch den dringlichen Appell an seine Gemeindebürger gegeben, die Vorsichtsmaßnahmen und die Schutzmaßnahmenverordnung wirklich ernst zu nehmen. Die Pandemie sei nicht vorbei, warnt Schrattentahler.

Woher kommen die Fälle?

So steht es um die Impfquote in Sulzberg

Bei knapp 50 Prozent liege die Impfquote in Sulzberg, so der Bürgermeister. Ein Wert, der laut Schrattenthaler deutlich höher liegen dürfte.

Sind für Sulzberg Ausreisebeschränkungen geplant?

Gibt es aufgrund der hohen Zahl an Fällen in Sulzberg jetzt Ausreisebeschränkungen wie sie in der Vergangenheit im Leiblachtal und im Bregenzerwald angeordnet wurden? Der Bürgermeister kann beruhigen.

Die ganze "Vorarlberg LIVE"-Sendung vom Donnerstag

vDie Sendung "Vorarlberg LIVE" ist eine Kooperation von VOL.AT, VN.at, Ländle TV und VOL.AT TV und wird von Montag bis Freitag, ab 17 Uhr, ausgestrahlt. Mehr dazu gibt's hier.

