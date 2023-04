Das ist die Winterbilanz der Ländle-Alpinpolizei

Mehr Unfälle auf Pisten und "Fahrerflucht"

Insgesamt gab es in der Wintersaison 2022/23 641 Unfälle. Die Anzahl der Skiunfälle im organisierten Skiraum, also auf Skipisten und -routen, stieg um 17 Prozent. Die Zahl der Skiunfälle im freien Gelände blieb gleich. Deutlich zugenommen haben die Lawinenabgänge im Winter 2022/23. Während in den vergangenen drei Jahren durchschnittlich zehn Lawinenabgänge zu verzeichnen waren, gingen in der aktuellen Saison doppelt so viele Lawinen ab. Auch die Corona-Saison wurde hier berücksichtigt, da Skitourengeher trotzdem im Gelände unterwegs waren. Auch bei sogenannten "Fahrerfluchtunfällen" ist ein Aufwärtstrend erkennbar. Während zuvor durchschnittlich bei jeder vierten Skikollision ein Beteiligter "flüchtete", versucht sich nun annähernd bei jedem dritten Unfall ein Beteiligter seiner Verantwortung zu entziehen. Die Ursachen der Steigerungen bei Alpinereignissen dürften laut der Polizei vielschichtig und unterschiedlich sein.