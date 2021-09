Das ist die Schaffarei - Große Eröffnung in Feldkirch

Am Donnerstag eröffnet die AK in Feldkirch die Schaffarei – das Haus für Arbeitskultur. Initiatorin Eva King hat bei "Vorarlberg LIVE" erklärt, was in der Schaffarei "gschaffat" wird.

Worum geht es in der Schaffarei? Eva King von der AK Vorarlberg erklärt im Gespräch mit Marc Springer bei "Vorarlberg LIVE" welche Formate in der Schaffarei angeboten werden und an welche Menschen sich die neue Einrichtung richtet.

Für wen ist die Schaffarei?

Es sei für jeden etwas dabei, meint Eva King. Schwerpunkte seien Forschung über und Geschichte der Arbeitskultur, es gibt ein umfassendes Bildungsangebot, vor allem zu den Themen Digitalisierung und Klimawandel, und darüber hinaus wird die Schaffarei ganzjährig ein Kulturprogramm rund um das Thema Arbeit bieten.

Das Haus ist für alle offen, so Eva King. Eine möglichst breite Zielgruppe anzusprechen sei auch das Ziel des Projekts. Die Themen seien nicht nur philosophischer Natur, es gebe auch zahlreiche praxisorientierte Angebote.

Wie ist das Feedback zur Schaffarei?

Spezielle Angebote für Frauen und junge Menschen

Die ganze Sendung vom Dienstag

Alle Infos zur Schaffarei gibt es auf der Homepage.

