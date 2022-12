Das ist die neue Intendantin der Bregenzer Festspiele

Die 57-jährige Finnin Lilli Paasikivi wird ab 2025 neue Intendantin der Bregenzer Festspiele. Das hat Festspielpräsident Hans-Peter Metzler am Mittwoch in einer gemeinsamen Pressekonferenz mit Paasikivi bekanntgegeben.

Großes Know How, Mut, Führungsstärke

Als Auswahlkriterien nannte der Festspielpräsident großes Know How, Mut, Führungsstärke, Innovationskraft und "tiefe Liebe zur Oper". Paasiviki arbeitet seit 2013 als künstlerische Direktorin der Finnischen Nationaloper in Helsinki, davor war sie dort 18 Jahre Ensemblemitglied. In ihrer Karriere als Sängerin sei es ihr auch immer wichtiger geworden, musikalische Inhalte beeinflussen zu können, das habe sie in ihre Arbeit als Direktorin geführt. In Bregenz gebe es sehr viele Möglichkeiten, "auch viele verschiedene Bühnen". An der finnischen Nationaloper mit 600 Angestellten gebe es an 200 Tagen Programm im Jahr. "Die Festspiele sind etwas ganz anderes. Ich bin neugierig und freue mich sehr. Es ist fantastisch, was Elisabeth Sobotka hier macht", sagte Paasiviki. Sie liebe die finnische Nationaloper, "aber jetzt ist es Zeit für etwas Neues", unterstrich sie.