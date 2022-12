Das ist die neue Intendantin der Bregenzer Festspiele

Elisabeth Sobotkas Nachfolgerin ist gefunden. Die Festspiele stellen die neue Intendantin vor, die 2025 übernimmt. VOL.AT berichtet live ab 14 Uhr.

Am 12. November endete die Bewerbungsfrist für die Intendanz der Bregenzer Festspiele. Früher als gedacht, scheint nun die Nachfolgerin für Elisabeth Sobotka gefunden.

all

all

self

self

Am Mittwoch um 14:00 Uhr laden die Bregenzer Festspiele zu einer Pressekonferenz. Neben Festspielpräsident Hans-Peter Metzler wird auch die designierte Intendantin – sie übernimmt ab 2025 – anwesend sein.

"Vielversprechende Persönlichkeiten"

"Unter den bisherigen Bewerberinnen und Bewerbern befinden sich vielversprechende Persönlichkeiten aus der nationalen und internationalen Kulturszene", erklärte Festspielpräsident Hans-Peter Metzler in einer Aussendung.

all

all

self

self

Beratend hinzugezogen wurden bei der Auswahl der Bewerber die Fachleute Sophie de Lint (Direktorin der Dutch National Opera) und Kaspar Holten (CEO Königlich Dänisches Theater), in den Prozess ist zudem das Personalmanagement Egon Zehnder GmbH eingebunden. Im Sommer 2025 wird die neue künstlerische Leitung erstmals eine Festspielsaison verantworten, die erste Neuproduktion am See wird 2026 sein.