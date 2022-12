Festspiele: Leitung bleibt in weiblicher Hand

Die Intendanz der Bregenzer Festspiele bleibt in weiblicher Hand. Das haben die Festival-Verantwortlichen in der Einladung zur Präsentation der Nachfolgerin von Elisabeth Sobotka (14 Uhr) bereits verraten - nicht aber, wer die künstlerische Leitung ab 2025 übernehmen wird.

Seit der Gründung der Festspiele 1946 haben erst vier Personen die Intendanz des Festivals besetzt. Nach den zwei männlichen Langzeitintendanten Ernst Bär (fast 30 Jahre) und Alfred Wopmann (rund 20 Jahre) folgten für jeweils etwa zehn Jahre David Pountney und Elisabeth Sobotka. Die scheidende Intendantin wechselt ab Herbst 2024 an die Staatsoper "Unter den Linden" in Berlin.

Ab 1983 übernahm Alfred Wopmann die künstlerische Leitung. Der zuvor als Regisseur an der Wiener Staatsoper tätige Welser betrieb eine Öffnung des Programms, er wollte vor allem die Bregenzer für das als elitär geltende Festival begeistern. Er prägte die "Bregenzer Dramaturgie", die bekannte Mischung aus publikumswirksamen Opern auf der Seebühne und Raritäten im Haus, und führte die Reihe "Kunst aus der Zeit" (KAZ) sowie einen Jugendtag ein. In seine Zeit als Direktor fielen große Erfolge auf der Seebühne wie "Die Zauberflöte" (1985/86), "Der fliegende Holländer" (1989/90), "Nabucco" (1993/94) oder "Fidelio" (1995/96) - die drei letztgenannten übrigens inszeniert von David Pountney. 1989 fand der eingeleitete Reformprozess mit der Überführung der Festspiele in eine GmbH ihren Abschluss, Wopmann und Salzmann waren seither auch Geschäftsführer.

Ära Sobotka

Nach einer Neuausschreibung des Postens wurde Elisabeth Sobotka am 17. Juli 2012 als neue Intendantin (ab 2015) vorgestellt. Davor hatte im Frühjahr 2012 Hans-Peter Metzler die Festspielpräsidentschaft von Günter Rhomberg (seit 1981) übernommen. Mit Sobotka, die von der Oper in Graz an den Bodensee wechselte, nahm erstmals eine Frau die Festspiel-Zügel in die Hand. "Ich war einen Tag hier, und dieser Ort hat mich vollkommen verzaubert und verführt", sagte sie damals bei ihrer Vorstellung, die am Tag vor der Eröffnung der Festspielsaison 2012 stattfand. Während ihrer Zeit als Intendantin betonte sie die Seebühnenproduktionen als das "Herz der Festspiele" und hatte mit ihren Produktionen - "Turandot" (2015/16), "Carmen" (2017/18) oder "Rigoletto" (2019 und 2021) sowie heuer "Madame Butterfly" - riesigen Erfolg bei Publikum und auch Kritik. Einen anderen Akzent, den sie setzte, betraf das "Opernstudio", in dem sich junge Sängerinnen und Sänger eine Oper erarbeiten.