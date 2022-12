Das ist die coole Mega-Änderung bei WhatsApp

Auf alle User des Messenger-Dienstes wartet am Mittwoch ein witziges neues Update.

Mit einem neuen Update sollen User die Nachrichten-App WhatsApp noch besser personalisieren können. Noch am Mittwoch ist die Aktualisierung wohl für alle Nutzer verfügbar. Was sich ändert: Jeder kann nun einen individuellen Avatar von sich erstellen. Dieser lässt sich sowohl als Profilbild nutzen wie auch für verschiedene versendbare Sticker verwenden. Haare, Kleidung, Gesicht - bei den Avataren lässt sich alles so einstellen, wie man es gern hätte.