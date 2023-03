Das ist die Auftaktetappe der Tour of Austria in Dornbirn

Zum 6. Mal in der langen Österreich Radrundfahrt startet die Tour im Ländle.

Zum 6. Mal in der 72-jährigen Geschichte der Tour of Austria findet in Vorarlberg der Grand Depart statt! Am 1. und 2. Juli 2023 ist Dornbirn Startort mit einer spektakulären Etappe, die alle Regionen des westlichsten Bundeslandes durchquert.

Nach 2001, 2009, 2010, 2011 und 2018 fällt heuer erneut der Startschuss zur Österreich Rundfahrt in Vorarlberg. Namhafte Sieger gab es bei den bisherigen Tour-Starts in Vorarlberg: Zwei Mal siegte Andre Greipel und je ein Mal Werner Riebenbauer, Robert Hunter und Mailand San Remo-Sieger Matej Mohoric. Am 1. Juli 2023 kommt es in Dornbirn zur Teampräsentation. Tags darauf startet um 11:00 Uhr am Marktplatz in Dornbirn die erste Etappe über 149,3 Kilometer der neu gegründeten Tour of Austria. Die Teamchefs der fünf größten Mannschaften Hrinkow Advarics, Team Felbermayr Simplon Wels, Team Vorarlberg, Tirol KTM Cycling Team und WSA KTM Graz P/B Leomo schlossen einen Pakt, um die Tour of Austria nach drei Jahren Pause auf neue Beine zu stellen.

Maßgeblichen Anteil daran haben auch einige Vorarlberger: Thomas Kofler vom Team Vorarlberg fungiert neben Thomas Pupp als Tour-Direktor. "Die Betreibergesellschaft der Tour hat ihren Sitz in Rankweil. Mit Jürgen Schatzmann, der ebenfalls mit mir für unser Team arbeitet, haben wir einen erfahrenen Routinier als Tour-Organisationsleiter mit an Bord", sagt Kofler, der für die Bereiche Rennabwicklung, Rahmenprogramm, Behörden, Sicherheit und Mitarbeitermanagement zuständig ist. Ebenso für die Vermarktung der Tour in Kooperation mit Innauer und (f)acts, einem weiteren Unternehmen aus Vorarlberg.

Spektakulärer Auftakt in Dornbirn

Die Auftaktetappe der Tour of Austria führt über 149,3 Kilometer und 1.781 Höhenmeter. Dabei ist eine große Runde mit 82,2 Kilometern und zwei kleinen Finalrunden (je 32,7km) zu absolvieren. Die Sprintwertungen befinden sich in Rankweil, Hohenems und Wolfurt. Am Thüringerberg und in Alberschwende wird um Punkte für das Bergtrikot gesprintet. Nach zwei Zieldurchfahrten wird der Zieleinlauf beim Rathausplatz in Dornbirn gegen 14:30 Uhr erwartet. "Im Streckenplan finden wir mehrere kleinere Anstiege. Die Bergwertung Thüringerberg ist rund zehn Kilometer lange. Der zweite Anstieg von Wolfurt nach Alberschwende beträgt zwölf Kilometer mit 300 Höhenmetern. Es ist ein landschaftlich wunderschöner Verlauf und ich denke, wir sehen in Vorarlberg eine typische Klassiker-Etappe. Die letzten fünf Kilometer vor dem Ziel sind dann technisch sehr anspruchsvoll. Die Radprofis durchfahren viele schöne Regionen, wie das Rheintal, Großes Walsertal, Walgau, Vorderer Bregenzerwald, wo sich auch sehr gut ausgebaute Radwege befinden", erläutert Thomas Kofler im Zuge der heutigen Pressekonferenz.

Viel Programm für die BesucherInnen in Dornbirn

Am Samstag, den 1. Juli 2023, beginnt die Präsentation der 20 Teams am Marktplatz in Dornbirn um 17:30 Uhr. Dabei wartet auf die BesucherInnen die "Tour Kick Off Party" mit Sound, Gastronomie und einem "Meet & Greet" mit den Stars. Am Sonntag, den 2. Juli, beginnt das Programm vor dem Start um 9:30 Uhr mit der Einschreibung der Radprofis. Im Zielgelände am Rathausplatz kann die Etappe live via Video-Wall mitverfolgt werden. Bei kostenlosem Eintritt gibt es auch eine Tour-Expo, wo Partner und Sponsoren ihre Produkte präsentieren. Mit dabei sind unter anderem Skoda, Samina, Eindruck-DNA, Shimano, RadHaus, Doppelmayr, ÖAMTC, die Initiativen sicheres Vorarlberg, Aktivzentrum Bregenzerwald und radfreundliches Vorarlberg. Und die Kinder im Alter von zwei bis 14 Jahren können beim beliebten Käferle Cup selbst mitmachen. Die Kinderbewerbe werden vom LRV Vorarlberg, RV Dornbirn und RV Schwalbe vor dem Arlberg organisiert.

Weitere Stimmungsnester entlang der Strecke für die Radsportfans gibt es in Hohenems, Rankweil, Thüringerberg, Wolfurt und Alberschwende bei sämtlichen Wertungen. Dort gibt es meist gastronomische Angebote der Städte und Gemeinden. "Unser Dank gilt vor allem der Stadt Dornbirn um Bürgermeisterin Andrea Kaufmann, Sportreferent Jürgen Albrich und Herbert Kaufmann vom Tourismus und Stadtmarketing ebenso wie dem Land Vorarlberg, den Sponsoren und sämtlichen Behördenvertretern und Wertungspartnern.

GP Vorarlberg eröffnet Radsaison im Ländle

Vor der Tour of Austria kommt es mit dem GP Vorarlberg am 30. April zum ersten Radsporthighlight des Jahres. Das Rennen wird erstmals unter der UCI-Kategorie 1.2 organisiert! Auf das Rekordstarterfeld mit zahlreichen Spitzenmannschaften warten 165 Kilometer. Zudem hat Thomas Kofler vom Team Vorarlberg selbst auch noch viel Grund zur Freude. Denn sein Team feiert heuer sein 25-jähriges Bestehen. Mit seinem Zwillingsbruder Johannes hat er das Team gegründet und kein geringerer als Willi Bruckbauer - Eigentümer von BORA - streut der Kaderschmiede für jungen Athleten Rosen: "Ohne die großartige Arbeit der Continental Teams, wie dem Team Vorarlberg, gibt es auch uns als World Tour-Teams nicht!" Die sportlichen Highlights der letzten 25 Jahre waren für das Team die beiden Etappensiege und der Gesamtsieg der Österreich Rundfahrt 2015 mit der Abschlussetappe nach Bregenz. Ebenso eine starke Leistung beim Teamzeitfahren bei der Rad WM 2018 sowie Wertungtrikots bei der Tour de Suisse und der Deutschland Tour. "Sehr emotionale Momente für mich waren unsere Starts bei der Flandern Rundfahrt und Gent-Wevelgem. Diese Renneinsätze werde ich nie vergessen", schließt Kofler.

Auch Sport- und Gesundheitslandesrätin Martina Rüscher freut sich über das Comeback der Tour of Austria in Vorarlberg: "Es freut mich, dass nach dreijähriger Pause ein solch großes sportliches Event den Auftakt in Vorarlberg feiert. Radfahren ist eine eindeutige Kernsportart in unserem Bundesland. Der Spitzensport übernimmt hier eine wichtige Vorbildfunktion für den Breitensport. Ich wünsche den Organisatoren der Tour of Austria einen reibungslosen Ablauf und herausragende sportliche Leistungen!“ LRV-Präsident Herbert Tessadri betont die Wichtigkeit der Tour of Austria für den Nachwuchs: "Der LRV und vor allem der Nachwuchs profitieren vielschichten von der Rundfahrt im Ländle. Das Event zieht tausende Radsportbegeisterte an die Strecke und das führt immer zur Mobilisierung von potentiellen Nachwuchssportlern und bildet somit ein Baustein für die sportliche Basis von morgen. Und wir profitieren vom Know-How der Tourveranstalter und können dies für eigene Events nutzen." „Wir freuen uns, dass Österreichs Top-Radsportveranstaltung heuer bei uns in Dornbirn beginnt“, berichtet Bürgermeisterin Dipl.-Vw. Andrea Kaufmann. „Für den Radsport in unserer Stadt aber auch im Land ist dieses Event eine Auszeichnung und ich bin mir sicher, dass wir für die Radprofis ein tolles Umfeld bieten können“, ergänzt Vizebürgermeister, Sportstadtrat Julian Fässler.

Die Etappen im Überblick:

1. Etappe, 2. Juli: Vorarlberg (Dornbirn – Dornbirn), 149,3 km, 1.781 hm

2. Etappe, 3. Juli: Tirol (St. Anton – Innsbruck)

3. Etappe, 4. Juli: Osttirol – Salzburg (Sillian – St. Johann/Alpendorf)